Elezioni a Cantello, appello al voto e festa di chiusura per Gunnar Vincenzi

Ultime ore di campagna elettorale per Gunnar Vincenzi che si candida come sindaco di Cantello con la lista Cittadini in Comune. Domani, giovedì 6 giugno alle 21 in piazza Libertà, Vincenzi e la sua squadra hanno in programma un momento di festa e condivisione per la chiusura della campagna elettorale, e oggi fa appello ai cittadini di Cantello perché scelgano la sua lista.

«Ho notato in queste settimane di campagna elettorale un grande entusiasmo intorno a me e alla mia squadra. Pensate che dopo il termine di presentazione delle liste ancora molte persone mi hanno chiesto di far parte della squadra – dice Vincenzi – Anche insieme a loro, se i cantellesi ci sceglieranno, potremo realizzare tanti progetti perché tutti condividiamo un’idea di paese all’insegna della solidarietà, dell’aiuto e dell’assistenza per gli anziani e per chi più ne ha bisogno, della cultura e delle opportunità per i giovani, della passione dei nostri agricoltori ed imprenditori e dei tanti volontari delle Associazioni, della bellezza e della cura dei nostri centri abitati».

Vincenzi punta sull’esperienza: «Credo che l’esperienza che ho maturato in qualità di sindaco di Cantello per 10 anni e di presidente della Provincia di Varese per 4 anni mi permetterà di dare un importante contributo nella gestione dell’Amministrazione comunale. Ho notato che tra la gente è molto sentito il desiderio di essere rappresentati da un sindaco e da un’Amministrazione maggiormente istituzionali che facciano della competenza e della trasparenza un vero e proprio cavallo di battaglia. Non è un caso che la nostra lista abbia scelto di definirsi con tre parole qualificanti: competenza, ascolto e partecipazione».

«Il coinvolgimento delle cittadine e dei cittadini nelle scelte amministrative e la disponibilità del sindaco e degli amministratori a confrontarsi con loro di persona per affrontare le problematiche e per concordare idee e progetti rappresentano, per me, il compito principale di un sindaco che deve essere il punto di riferimento per l’intera comunità», conclude il candidato di Cittadini in Comune.

Qui la locandina dell’incontro di chiusura della campagna elettorale