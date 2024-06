Elezioni a Induno Olona, lo spoglio in diretta

Come si concluderà la sfida a tre per il Comune di Induno Olona? Seguite con noi lo spoglio delle elezioni comunali 2024 dai seggi di Induno per scoprire chi fra i tre candidati sindaco ha ottenuto più voti.

AL VIA LO SPOGLIO

Dalle ore 14 si apriranno le urne e inizierà lo spoglio.

AFFLUENZA

Si parte da un dato certo: l’affluenza rispetto al 2019 è stata in calo. Nell’ultima tornata elettorale per le amministrative al primo turno il dato di Induno Olona fu del 64,48%, mentre quest’anno ha votato solo il 60,31% degli aventi diritto. Quasi il 5% in meno, in linea con il dato generale a livello nazionale, ma che sorprende a livello comunale.

LE ELEZIONI 2019

Nel 2019 la sfida si giocò tra i candidati Marco Cavallin, sindaco uscente con la lista civica Viviamo Induno Olona, e Rosa Ferrazzi, alla guida di una coalizione di centro destra. Vinse nettamente Cavallin, che con il 66, 15 dei voti doppiò Rosa Ferrazzi, che si fermò al 33,85% (Qui tutti i dati del 2019)