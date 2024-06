Emanuele Poretti è il nuovo sindaco di Gornate Olona

Il nuovo sindaco di Gornate Olona è Emanuele Poretti.

Dopo una campagna elettorale corretta, in cui i candidati hanno mostrato rispetto reciproco e ferma volontà di pensare al bene del paese, i cittadini si sono espressi, scegliendo il candidato di come nuovo Primo cittadino.

Barbara Bison, l’ex sindaco gornatese, può sorridere: era stata lei a proporre Emanuele Poretti come candidato sindaco e i cittadini l’hanno seguita in questa scelta, scegliendolo come Primo cittadino di Gornate Olona.

«Provo tanta gioia e la voglia di ringraziare la mia famiglia e tutto il gruppo, partendo da Barbara Bison – ha commentato Poretti – Siamo pronti a lavorare per la nostra Gornate, realizzando il programma che ha convinto i nostri cittadini a darci fiducia. La nostra forza è stata presentare un programma concreto e avere candidati che hanno lavorato sodo per questo risultato».

Dopo i cinque anni di Amministrazione Fedre, dunque, i gornatesi hanno scelto l’ex sindaco di Castiglione Olona, che ha superato gli altri candidati, Claudio Montanari e Vincenzo Leone, in tutte e tre le sezioni.

Fra i punti salienti del programma di “Insieme per Gornate si rinasce” l’attenzione alla sicurezza, il ripristino del corpo di Protezione civile e il rilancio del commercio locale, oltre alla cura delle frazioni.