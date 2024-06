Ernia Center in Clinica Isber

A Varese presso la Clinica Isber è attivo un “ernia center”, ovvero un centro specializzato nel trattamento delle ernie. La struttura si dedica alla diagnosi, al trattamento e alla gestione delle varie tipologie di ernie, tra cui le ernie inguinali e la diastasi dei retti addominali.

L’ernia inguinale è una condizione in cui una parte dell’intestino o del tessuto addominale sporge attraverso un punto debole della parete addominale nella regione inguinale. Questo può causare dolore, gonfiore e, in alcuni casi, complicazioni gravi come l’incarcerazione o lo strangolamento dell’intestino. Le ernie inguinali sono spesso causate da sforzi fisici intensi, sollevamento di carichi pesanti o debolezza muscolare congenita.

La diastasi rettale, o diastasi dei muscoli retti addominali, è una separazione anomala tra i due muscoli retti dell’addome, che può verificarsi durante o dopo la gravidanza a causa della pressione esercitata sull’addome. Questa condizione può causare una protrusione visibile dell’addome, debolezza muscolare e problemi posturali. La diastasi rettale può essere trattata con esercizi specifici o, in alcuni casi, con un intervento chirurgico.

Ne abbiamo parlato con il Dott. Lorenzo Latham chirur go generale specializzato nella chirurgia delle ernie addominali e inguinali che svolge la sua professione presso la Clinica Isber, medico operante presso l’ospedale Fatebenefratelli di Erba, con il quale la Clinica Isber ha una convenzione .

Buongiorno Dott. Latham. Quali sono gli interventi che esegue di più presso la Clinica Isber?

Buongiorno a voi. Presso la Clinica Isber mi occupo soprattutto di tutte quelle problematiche legate ai difetti della parete addominale, quindi ernie e diastasi del retto. In particolare opero con tecniche di laparoscopia con l’obiettivo di restituire integrità alla parete.

Durante gli interventi utilizza qualche macchinario specifico? Qual è la dotazione che le è stata messa a disposizione presso la Clinica Isber?

Nei miei interventi utilizzo la colonna laparoscopica, un insieme di strumenti medici utilizzati nelle procedure di chirurgia laparoscopica. Essa include una telecamera ad alta definizione, un monitor, una fonte di luce fredda e insufflatori per introdurre gas nell’addome del paziente.

Presso la Clinica Isber ho trovato una colonna laparoscopica di avanguardia tecnologica, con una qualità di immagine superlativa e con la possibilità di aspirazione diretta dei gas durante l’intervento. Usandola riesco ad avere una visione perfetta dell’interno del corpo senza dover fare grandi tagli. Inoltra ho a disposizione il massimo della qualità del materiale protesico, selezionato solo dalle migliori case di produzione. E soprattutto, grazie alla sala operatoria ISO 5, sono sicuro di poter operare con la massima sicurezza per me, per la mia équipe e per il paziente stesso.

Quali sono gli interventi che è possibile effettuare presso la Clinica Isber?

Si possono trattare tutti i casi di difetti di parete, in particolare le ernie inguinali e ventrali. Riguardo alla diastasi dei retti, posso intervenire in tutti quei casi in cui non è necessaria la chirurgia plastica della parete addominale, perché non c’è eccesso di cute e adipe.

Gli interventi possono essere funzionali e laparoscopici. L’obiettivo è sempre quello di cercare di ripristinare o migliorare la funzione di un organo o di un sistema corporeo compromesso, piuttosto che solo rimuovere o riparare tessuti danneggiati.

Mi capita di operare anche la colecisti, nei casi di presenza di calcoli, attraverso una colecistectomia laparoscopica. Purtroppo negli ospedali le liste di attesa sono importanti e per evitare quadri di complicazione, le persone devono rivolgersi a strutture private.

Come viene gestito il percorso del paziente, dalla prima visita alla dimissione?

Il primo passo è la visita, durante la quale viene valutata la necessità dell’intervento chirurgico. Successivamente il paziente viene contattato dall’amministrazione per iniziare l’iter pre-operatorio che poi è praticamente identico a quello ospedaliero. Presso la Clinica Isber c’è la possibilità di degenza in day surgery o con pernottamento, a seconda delle esigenze del paziente. Durante la degenza, i pazienti sono costantemente monitorati da medici di guardia e infermieri, con la supervisione del medico chirurgo, fino alla dimissione.

Quali sono gli aspetti che garantiscono la qualità e la sicurezza delle cure?

La priorità è sempre al paziente, che deve affrontare il percorso di cura con serenità e l’obiettivo è di farlo sentire bene. L’utilizzo di tecnologie di ultima generazione e materiali protesici di altissima qualità garantiscono elevati standard e attraverso la specializzazione, io per primo mi impegno a portare sempre le migliori tecniche disponibili.

Sempre tornando alla sua esperienza presso la Clinica Isber, è vero che molti pazienti sono scettici riguardo al percorso di cura presso strutture private?

Si, capita che i pazienti pensino che in una clinica privata conti solo accettare un paziente solo per fare fatturato. Posso assicurare che presso la Clinica Isber qualità e sicurezza sono pari, se non superiori, a quelle di un ospedale pubblico, grazie all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia e alla grande attenzione posta nei confronti del paziente

Ringraziamo il dott. Latham e ricordiamo che per prenotare la propria visita è possibile chiamare il numero 0332242971 o seguendo le istruzioni presenti nella pagina del sito dedicata.