Evento di Raccolta Fondi “#ILR Il Re Leone” al Teatro di Varese

L’associazione Pane di S. Antonio ODV, con il supporto di M.ART.E Scuola dello Spettacolo, è lieta di presentare lo spettacolo di raccolta fondi “Il Re Leone”, che andrà in scena il 23 giugno alle ore 20.30 al Teatro di Varese.

Diretto dalla talentuosa Lia Locatelli, lo spettacolo vede la partecipazione degli allievi dei corsi di teatro4kids, musical dance e della classe di musical performance advanced. L’evento, carico di colori, emozioni e messaggi profondi, è un’esperienza adatta a tutte le età.

Gli spettatori saranno coinvolti in una serata di divertimento e riflessione, tra canzoni, balli e proiezioni create appositamente per l’occasione.

Casa della Carità: Un Faro di Solidarietà

Il ricavato della serata sarà interamente devoluto a sostegno delle attività della Casa della Carità, gestita dall’associazione Pane di S. Antonio ODV. La missione di Casa della Carità è rispondere ai bisogni delle persone in difficoltà, emarginate, fragili, deboli o in situazioni di disagio, promuovendo l’ideale della solidarietà e della fratellanza attraverso aiuti e donazioni.

Fondata nel 1938 da due Frati Minori Francescani, la Casa della Carità ha una lunga storia di supporto e carità a Varese.

Dal 2013, la gestione operativa quotidiana è affidata a più di 200 volontari dell’associazione Pane di S.Antonio ODV.

Questi volontari dedicano il loro tempo e la loro professionalità per offrire una serie di servizi essenziali: mensa, servizio di igiene personale (docce), emporio solidale Caritas, guardaroba per i cambi d’abito e un ambulatorio con distribuzione di farmaci. Tutti i servizi sono gratuiti e rivolti a chiunque ne abbia necessità, con l’obiettivo di soddisfare i bisogni primari e favorire il reintegro sociale degli assistiti.

Come acquistare i biglietti:

Presso Casa della Carità, Via Marzorati 5/A, Varese: lun-ven dalle 9.00 alle 13.00

Presso M.ART.E Scuola dello Spettacolo, Via Cavour 30, Varese: lun-ven dalle 16.00 alle 20.00

Telefonando al numero 0332.232635

Scrivendo via email a info@panedisantantonio.com

È possibile acquistare i biglietti anche il giorno dell’evento direttamente in teatro.

I corsi di Musical Performance, a cura di Lia Locatelli, Musical Dance, a cura di Sonia Dotti, e Teatro4kids, a cura di Nicolò Pinton, si uniscono in questa straordinaria produzione di M.ART.E Scuola dello Spettacolo. Sarà uno spettacolo cantato, recitato e ballato live, promettendo una serata indimenticabile e ricca di significato.