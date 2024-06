Fulcro Travedona, tanti motivi per essere orgogliosi

“Finestagione” è la rubrica di VareseNews che dà spazio al racconto dell’attività delle società dilettantistiche, amatoriali e giovanili del territorio. Chi desidera pubblicare il proprio resoconto può inviare un testo (massimo 4mila battute) a sport@varesenews.it corredato da una o più fotografie (massimo 8, almeno una orizzontale). L’iniziativa è sostenuta dagli Istituti Scolastici Superiori Paritari “Olga Fiorini & Marco Pantani” di Busto Arsizio.

La stagione sportiva della Fulcro Travedona è da poco terminata e, come ogni anno, è il momento di fare un bilancio di cosa è stato.

“Orgoglio” è la parola che descrive meglio questa stagione:

– orgoglio per aver concluso il quindicesimo anno di seguito (un primato per una società così piccola) con la sostanzialmente lo stesso assetto societario,

– orgoglio per aver portato molti ragazzi che erano nel settore giovanile a giocare in prima squadra, gli stessi ragazzi che quindici anni fa erano dei “pulcini”

– orgoglio per aver iniziato a ricostruire il settore giovanile.

Sul campo sono stati raccolti meno punti di quanti la prima squadra (che ha militato in Terza Categoria) meritasse ma in un percorso di crescita intrapreso che il club ritiene essere quello giusto. Ovvero puntare su una rosa giovane e molto legata al paese e alla società. La speranza è quindi quella di rafforzare sempre di più questi legami.

Fuori dal campo però ci sono gli aspetti più importanti: un nuovo accordo con il Comune di Travedona Monate che consolida il legame sul territorio, nuove forze per far crescere il settore giovanile e per migliorare una delle più belle strutture della provincia. Tutto questo senza dover per forza guardare ai risultati del campo, ma puntando prima di tutto al divertimento, all’amicizia e alla crescita personale. Valori che nel calcio (e forse nello sport più in generale) si stanno sempre più perdendo a favore di altro.

Ricordiamo infine gli open day per il settore giovanile previsti per sabato 31 agosto e sabato 7 settembre dalle 14:30!