Gianni Mariotto è il nuovo sindaco di Monvalle

Gianni Mariotto è stato eletto sindaco a Monvalle. La sua lista “Monvalle Fare Futuro” ha ottenuto il maggior numero di preferenze in entrambi i seggi elettorali. Mariotto (in alto nella foto con la moglie) si dichiara «Molto soddisfatto di questo risultato da condividere con il gruppo che ci ha sostenuto».

Un ringraziamento agli elettori è arrivato anche da parte di Riccardo Papini, l’altro candidato in corsa, con la lista Monvalle da Vivere. Papini non ce l’ha fatto ma ha seguito comunque lo spoglio fino alla fine senza far mancare la stretta di mano all’avversario: “Ringrazio tutti i monvallesi che ci hanno dato la fiducia, faremo un’opposizione dura e seria».