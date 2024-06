Giorgio Castelli è il nuovo sindaco di Induno Olona, Cecilia Zaini seconda con 130 punti di distacco

Giorgio Castelli è il nuovo sindaco di Induno Olona. Dopo un lunghissimo testa a testa, concluso con il riconteggio delle preferenza in tre sezioni, poco prima delle 18 è stato proclamato il vincitore delle elezioni amministrative. La sua lista ha ottenuto 2.167 voti (pari al 42,95% dei voti validi), contro i 2.033 voti di quella di Cecilia Zaini (40,30%) e gli 845 (16,75%) di Alberto Bonicalzi.

Sconfitta con onore per la lista ViviAmo Induno Olona: il distacco tra il vincitore Giorgio Castelli e la vice sindaca uscente Cecilia Zaini è poco più di 130 voti. A pesare molto anche la presenza della terza lista Per Induno, che candidava Alberto Bonicalzi, arrivata terza, e che ha sottratto preferenze a entrambe le liste e spostato gli equilibri.

«Sono davvero molto contento di questo risultato, soprattutto per la mia squadra che si è spesa molto e anche per me che ci ho creduto e ci ho messo la faccia – le prime parole del nuovo sindaco – E’ stata una campagna elettorale dura e impegnativa ma civile, giocata sui contenuti. Ora vedremo come mettere a frutto il consenso ricevuto».

Delusione per Cecilia Zaini, che ha sperato insieme alla sua squadra in una vittoria sul filo di lana, magari con uno scarto di pochi voti, visto il testa a testa che fino all’ultimo ha lasciato molta incertezza sul risultato: «Siamo comunque orgogliosi di quanto fatto in questi anni, di come abbiamo lavorato bene e coesi e di una campagna elettorale sempre molto corretta. Ora ci metteremo tutto l’impegno per lavorare bene anche dai banchi dell’opposizione».

Un po’ di amarezza anche per Alberto Bonicalzi: «Speravamo in qualche voto in più per il nostro programma che era concreto e che comunque resta valido. Spero di portare avanti alcune delle nostre proposte insieme a Castelli. Sono comunque contento, perché ritenevo che Induno avesse bisogno di un cambiamento e il cambiamento c’è stato».