Giornata di incidenti sulle strade, investiti anche due ciclisti

Sabato 22 giugno si rivela una giornata con diversi incidenti sulle strade del Varesotto, con numerosi interventi dei mezzi di soccorso, in aggiunta a qualche intervento per eventi violenti (come questo).

Alle 2 e mezza di notte l’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate è intervenuta per un incidente in via Campo dei Fiori a Gallarate, il rettifilo tra Crenna bassa e Cajello, per fortuna senza feriti gravi. Esattamente come accaduto alle 9 a Olgiate Olona, in via Fagnano: due donne di 80 e 83 anni sono state soccorse ma hanno avuto bisogno solo di cure sul posto.

Poco prima delle 10 invece la Croce Rossa di Gallarate ha soccorso un ragazzo di 27 anni e una donna di 74 “ammaccati” dopo uno scontro tra le loro auto in viale Vittorio Veneto, nel quartiere gallaratese di Cascinetta.

Un’oretta dopo un altro incidente, questa volta nel quartiere di Madonna in Campagna (via 2 giugno), anche questo senza feriti. Così come pochi danni ha avuto l’uomo soccorso in viale Belforte a Varese dopo un incidente tra auto e moto.

È finito invece in ospedale al Circolo di Varese, con ferite, un ciclista di 61 anni investito nei dintorni della chiesa di Casale Litta, soccorso alle 10.45.

Sempre al Circolo è stato portato anche un altro ciclista travolto a Morazzone, un 55enne.

Paura ma per fortuna poche conseguenze per un incidente tra le case del nucleo antico di Cairate, nel primo pomeriggio, per uno contro tra auto e moto. È intervenuta anche l’automatica ma per fortuna le persone coinvolte non hanno riportato ferite.