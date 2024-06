Gita a Monte Morone con la coalizione di Irene Bellifemine

Gli incontri della candidata sindaca Irene Bellifemine a Malnate continuano, ma questa volta con un invito che ha un taglio più storico-antropologico e anche affettivo, perché si tratta della riscoperta di uno dei luoghi più cari ai Malnatesi e cioè Monte Morone.

Domani pomeriggio – domenica 2 giugno – si camminerà verso questo luogo di devozione, arte e magia, con partenza alle 16.00 dal parcheggio di Rovera (vicinanze Fly) per proseguire fino in cima alla storica collinetta.

Per l’occasione l’edificio sarà aperto.

È prevista la visita guidata a cura di Maurizio Ampollini , storico che ha approfondito particolarmente la storia di questo luogo.

Al termine del suo intervento ci sarà un momento musicale con Luciano Zadro (chitarra) e Marco Conti (contrabbasso) e un aperitivo offerto dalla coalizione che mi sostiene alle prossime amministrative del 8 e 9 giugno.