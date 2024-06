Grande successo a Varese per il 2° Torneo “Diamo un Calcetto alla Disabilità”

Mercoledì 19 giugno si è svolto il 2° Torneo “Diamo un calcetto alla disabilità”, organizzato dall’Associazione civica Varese Praticittà in collaborazione con lo Spazio Happiness della Pastorale Giovanile e diverse realtà associative sportive di persone con disabilità.

Giocatori e spettatori hanno vissuto un’esperienza di sport e socialità fra generazioni e diverse abilità: l’iniziativa è stata la prima manifestazione amatoriale di calcio balilla inclusivo e integrato, dove tutti hanno giocato contro tutti.

Adolescenti, giovani e adulti, con spirito sportivo panathletico e rispettando le regole, si sono messi in gioco accettando una sfida alla pari, utilizzando carrozzine, occhiali annebbiati, cuffie isolanti, tavoli da gioco paralimpici e le innovative palline sonore 3D 1.0 di Tecnocreazioni, Lupo Sport e la squadra CISV Hurricane Varese.

Le abilità si sono così pareggiate agli svantaggi e le parole sul fair play del presidente del Panathlon Felice Paronelli hanno creato un clima appassionato ma sereno.

La manifestazione è stata aperta da Fabrizio Forzinetti, referente del Tavolo Disabilità, insieme a Gaetano Marchetto per Varese Praticittà, Daniela Colonna-Preti, presidente POLHA e referente Panathlon, e Rita Di Toro, presidente UISP, con il supporto degli interventi della vicesindaco Ivana Perusin, il patrocinio di Felice Paronelli del Panathlon Club Varese, Armando Baggio, presidente Donatori del Tempo, e la vicepresidente di Varese Praticittà Alessandra Ferrario.

In prima fila erano presenti anche i presidenti e i referenti delle altre associazioni partner, che hanno sperimentato in prima persona questa nuova formula di sfida sportiva, condividendo tensioni e concentrazione per perdite o vittorie, ma con la leggerezza di un sorriso finale.

Giovanni Castiglione, presidente CISV, Silvano Dori, consigliere GS ENS Varese, Filippo Maroni, coordinatore educativo Spazio Happiness, sotto l’occhio vigile del campione Francesco Bonanno FPICB e del campione POLHA e panathleta Marco Re Calegari.

Durante l’intervallo tra il torneo individuale e il torneo di coppia, al termine della merenda ristoratrice, si è tenuta una presentazione sulla LIS, la lingua dei segni italiana, con gesti e simboli “declamati” da Silvano Dori, consigliere ENS Varese, e dall’interprete professionista Ramona Sala.

Le premiazioni individuali e di coppia hanno nuovamente evidenziato la generosità dei commercianti del centro di Varese e hanno incoraggiato i vincitori ad uscire di casa per esplorare le opportunità di spettacolo, culturali, gastronomiche e soprattutto sportive!

Durante la premiazione, Felice Paronelli ha consegnato un pallone da basket e Paola Fazio ha distribuito 4 ingressi al Varese Summer Festival di luglio.