«Grazie a chi mi ha aiutato dopo l’incidente, mi avete fatto sentire protetta»

Pubblichiamo il messaggio inviato da una nostra lettrice, che vuole ringraziare le persone che sono state al suo fianco dopo l’incidente in cui è rimasta coinvolta mercoledì 5 giugno lungo la Ss 336 a Cardano al Campo.

Ieri ho avuto un incidente stradale. Un camion ha invaso la mia corsia ed è scappato. Mi ha fatto sbattere contro il guardrail facendomi perdere il controllo e di conseguenza la macchina dietro mi ha tamponata.

Ci tenevo a ringraziare tutte le forze dell’ordine, i pompieri e i soccorritori dell’ambulanza che sono stati tutti così gentili con me, rassicurandomi e facendomi sentire protetta. Un super grazie anche ai due testimoni che dal momento dell’impatto non mi hanno abbandonata un attimo ed hanno aspettato i soccorsi con me e l’altra donna coinvolta.

Purtroppo non è così scontato al giorno d’oggi ricevere gentilezza in momenti di difficoltà e sono felice di aver trovato persone così buone.