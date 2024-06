I “raga” dello skate park del Museo del Tessile chiedono interventi urgenti: “È diventato pericoloso”

I ragazzi che frequentano lo skate park del Museo del Tessile di Busto Arsizio tornano a chiedere al Comune un intervento di ristrutturazione dell’area inserita nel parco. L’appello è testimoniato da uno striscione che alcuni di loro hanno appeso ai cancelli della struttura nel quale chiedono un intervento urgente.

Nei giorni scorsi uno dei ragazzi che lo frequenta si è fatto male ad una spalla e ora lancia un appello ai quotidiani locali: «È un posto veramente pericoloso e i bambini non possono girare perché si possono fare veramente male per non parlare di noi skater che vogliamo fare sano sport. È anche un posto positivo per allontanare i ragazzi dalle droghe e dalle cattive compagnie facendo sano sport».

La pavimentazione in cemento è da qualche anno in pessime condizioni (ne avevamo parlato già nel 2020) e anche gli elementi posati per fare alcune acrobazie sono ormai logori e danneggiati. Da parte dell’amministrazione, però, non c’è stato alcun intervento di manutenzione negli anni e il risultato è il rischio che qualcuno si faccia, nuovamente, del male. Il ragazzo che ci ha segnalato il problema sostiene di aver scritto al sindaco attraverso i suoi profili social ma non avrebbe ottenuto risposta.