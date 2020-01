Lo skatepark al Museo del Tessile è diventato pericoloso

La pista per gli sport su rotelle del Museo del Tessile è diventata un percorso a ostacoli. Pericolosa non solo per gli skater, biker e rollerblader ma anche per i tanti bambini che usano lo spazio per correre e giocare. Pavimentazione sconnessa e chiusini mancanti tra i segni di degrado più evidenti, fotografati da chi la usa spesso.

Galleria fotografica La pista per skater al Museo del Tessile ha bisogno di manutenzione 4 di 5

Inaugurata l’8 luglio del 2017, quindi meno di due anni fa, oggi è in condizioni che non ne consentono un utilizzo in sicurezza. A denunciarlo sono gli stessi ragazzi che la utilizzano e che ora chiedono un intervento di manutenzione al Comune.

Lo spazio è un riadattamento di una vecchia pista di pattinaggio finita in disuso. Sotto l’assessorato di Stefano Ferrario erano stati posizionati elementi per skater e il cemento della pavimentazione era stato rimesso a nuovo. La trasformazione aveva portato i ragazzi dell’associazione “La Mini nell’orto” a prendere possesso dello spazio che era riuscito a trovare una seconda vita.

L’intenso utilizzo combinato con le condizioni meteorologiche e la mancanza di una manutenzione regolare da parte del’amministrazione ha portato alla situazione attuale.