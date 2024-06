I volontari di Sos Malnate in missione gioco all’asilo Frascoli di Gurone

Con stupore e curiosità i bambini dell’Asilo Leopolda Frascoli hanno ospitato per un pomeriggio i volontari di Sos Malnate.

I bambini hanno potuto visitare l’interno dell’ambulanza e conoscere con curiosità, attraverso il gioco, le attività di prevenzione, soccorso e gestione dell’emergenza garantita dai volontari dell’associazione.

Galleria fotografica I volontari di Sos Malnate con i bambini dell’Asilo Frascoli di Gurone 4 di 12

«Ora i nostri bimbi conoscono il numero da comporre in caso di bisogno, senza aver paura», racconta soddisfatta la direttrice della scuola dell’infanzia, Laura Broggini.

Da parte delle insegnnati un ringraziamento speciale a tutti i volontari di Sos Malnate che hanno partecipato alla speciale missione in asilo, divertendo e insegnando con entusiasmo ai bimbi della sezione infanzia come comportarsi in caso di emergenza.