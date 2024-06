Piccoli volontari della protezione civile creascono all’asilo di Frascoli di Gurone

Si chiamano Monica e Mauro i due volontari della Protezione civile di Malnate che hanno fatto visita ai bambini dell’asilo Leopolda Frascoli di Malnate nel pomeriggio di lunedì 17 giugno, coinvolgendoli in un’esperienza entusaismante di giochi nuovi e significativi.

Molto importante è l’intervento della protezione civile sul territorio, ci sono situazioni più o meno gravi che richiedono la loro presenza e intervento. I bambini lo hanno imparato grazie a qualche slide e a una serie di giochi proposti dai volontari per simulare diverse situazioni difficili e dare esempio delle diverse competenze da mettere in campo per risolverle.

«Grazie a interventi come questo con le diverse realtà del territorio, capaci di catturare l’interesse dei piccoli e di far loro vivere esperienze signigicative, i bambini imparano giocando, arricchendo i loro saperi», spiega la direttrice della scuola dell’infanzia Frascoli, Laura Broggini, ricordando anche l’incontro di settimana scorsa con i volontari di Sos Malnate.