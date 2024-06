Il giardino di Villa Hussy si trasforma in un’aula all’aperto per gli studenti del CFP di Luino

Il Comune di Luino ha stipulato una convenzione con il Centro Formazione Professionale di Luino per l’attuazione di un importante progetto volto alla manutenzione, fruizione didattica e gestione dell’area verde di Villa Hussy. Un’ottima opportunità soprattutto per gli studenti della scuola professionale che nello spazio verde luinese avranno modo di mettere costantemente in partica quanto appreso in classe.

Il Centro di formazione professionale ha richiesto al Comune la possibilità di attivare un progetto didattico per la manutenzione delle aree verdi esterne al fabbricato adibito a Biblioteca comunale. L’iniziativa prevede la manutenzione del verde che interesserà tutto l’anno solare, apportando un miglioramento significativo nella qualità e il decoro dello spazio culturale cittadino.

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per gli studenti del Centro Formazione Professionale di Luino, i quali avranno la possibilità di applicare sul campo le competenze acquisite durante i loro studi, contribuendo allo stesso tempo al miglioramento e alla cura di uno spazio verde pubblico di grande valore per la comunità. Il progetto mira a sviluppare nei giovani una maggiore consapevolezza ambientale e un senso di responsabilità civica, offrendo loro un’esperienza formativa arricchente e pratica. Ma non solo, sarà anche una ‘palestra’ che farà crescere futuri giardinieri che poi potranno trovare occupazione nelle varie aziende del settore nel luinese così come nell’Alta Provincia di Varese.

«Sono molto soddisfatto del risultato raggiunto da questa convenzione – afferma Enrico Bianchi, sindaco di Luino -. La formazione professionale è oggi più che mai fondamentale per rispondere alle esigenze occupazionali del territorio. La collaborazione già messa in atto lo dimostra, e ricordo anche l’iniziativa con la fondazione Its Incom per una formazione di altra professionalità nelle aziende di punta del luinese. Ringrazio la dirigente del CFP Alessandra Canestrella e il professor Adriano Giannini per la loro volontà di costruire questa relazione collaborativa con l’Amministrazione».

«È una bella opportunità per gli studenti del CFP – aggiunge Antonella Sonnessa, vicesindaca con delega al settore scolastico -, un istituto che vogliamo sia sempre più coinvolto nelle iniziative del Comune dedicate alle scuole del territorio al pari dell’ISIS Città di Luino e del liceo Sereni. Oltre ad essere un’occasione per mettere in pratica la teoria imparata sui libri, questa aula all’aperto potrà certamente far nascere nei ragazzi quell’amore e quel senso di cura per il bene pubblico fondamentale per essere buoni cittadini».