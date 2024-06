Il Ponte del Sorriso trasforma la generosità natalizia dei varesini in 90.000 euro di tecnologia per le pediatrie

Donazioni, campagne, raccolte singole e corali, banchetti nei centri commerciali. Sono tante le attività che i volontari della Fondazione Il Ponte del Sorriso hanno messo in campo lo scorso natale. Uno sforzo che ha incontrato la grandissima generosità da parte del territorio: aziende, associazioni, singoli cittadini.

« Mi commuovo sempre quando assisto a tanta attenzione in favore dei bambini fragili – spiega la Presidente de Il Ponte del Sorriso Emanuela Crivellaro – è un riguardo al futuro, alla qualità di vita di questi piccoli pazienti, perché vengano curati con le migliori opportunità e dai nostri bravissimi professionisti».

L’ultima campagna natalizia, che avrebbe dovuto portare all’acquisto di un ecografo, si è rivelata talmente generosa che la Fondazione ha potuto andare ben al di là dei suoi obiettivi, portando in dono alle equipe delle pediatrie una “slitta” di doni: un ecografo per il Pronto Soccorso Pediatrico dell’Ospedale Del Ponte, un ecografo per la Pediatria di Cittiglio, un elettrocardiografo per la Cardiologia Pediatrica e uno per la Pediatria del Del Ponte, un sistema completo di videonistagmografia all’Audiovestibologia per la sordità infantile, e, infine, nuove copertine colorate per la Pediatria di Varese e di Tradate. Regali per 90.000 euro: « che corrispondono circa al 4-5% della quota che Regione Lombardia ci trasferisce per l’acquisto di tecnologia » ha commentato il direttore generale della Sette Laghi Giuseppe Micale ringraziando il Ponte del Sorriso e tutti coloro che hanno contribuito e contribuiscono al flusso di donazioni essenziali per il lavoro di medici, infermieri e tecnici.

I medici, dalla dottoressa Plebani responsabile del PS pediatrico, alla dottoressa Cristofari alla guida dell’audiovestibologia, al dottor Baldioli responsabile del PS di Cittiglio, al dr Bonanno primario della cardiologia pediatrica, hanno spiegato a una rappresentanza di donatori l’importanza delle diverse apparecchiature, indispensabili per migliorare le cure e renderle anche più flessibili nei casi di pazienti molto fragili.

«Grazie all’Associazione Santa Caterina di Buguggiate che ha finanziato l’altro elettrocardiografo. Grazie a Carla per aver coperto l’intero costo di un ecografo. Grazie alla Ternatese Calcio per le copertine. Grazie agli Alpini di Agra, di Capolago, di Mornago, evviva gli Alpini, all’Associazione A.N.A.S. di Villaguardia, all’Associazione Panificatori di Varese, ai volontari che hanno confezionato i pacchi di Natale al Centro Commerciale Belforte e a moltissimi benefattori privati, aziende e associazioni che hanno contribuito con tanta generosità, rendendo così possibile donare un altro ecografo e l’apparecchiatura per il reparto dei piccoli che hanno problemi di udito che arrivano da tutta Italia» ha detto Emanuela Crivellaro che ha annunciato l’arrivo di nuovi doni come un lettino per la terapia intensiva pediatrica, uno strumento per sollecitare il latte di madri di figli prematuri e, ancora, una nuova stanza per l’osservazione breve in PS dato che quelle funzionanti non sono più sufficienti.

Il territorio varesino conferma, una volta di più, il suo attaccamento al polo infantile, un legame indissolubile, che il Ponte del Sorriso con la sua storia più che trentennale ( con il CTBO) riesce sempre a stimolare e far fiorire.