Il rapporto tra d’Annunzio ed Eleonora Duse nella lectio magistralis di Stefano Bruno Galli a Varese

Prosegue con successo il viaggio del Varese Estense Festival Menotti 2024. Dopo il grande consenso dell’anteprima di eventi dedicati a Dario Fo con il Festival dei Mezaràt e gli appuntamenti musicali con l’Orchestra Canova e teatrali con Giorni Dispari Teatro, che hanno visto un pubblico numeroso ed entusiasta, il Festival varesino continua con le sue proposte culturali per un weekend all’insegna della storia, del teatro, della musica e della letteratura.

Venerdì 21 giugno alle ore 18.30 alla Sala Convegni di Villa Recalcati, il prof. Stefano Bruno Galli, già Assessore alla Cultura di Regione Lombardia e docente di Storia presso l’Università Statale di Milano, ci racconterà in una esclusiva lectio magistralis, il rapporto intercorso tra Gabriele d’Annunzio ed Eleonora Duse (amanti e somme personalità del mondo teatrale e letterario tra fine 1800 e inizio 1900 che dell’hotel furono ospiti) e tra d’Annunzio e Giacomo Puccini per via di un libretto d’opera commissionato al Vate dalle Edizioni Ricordi che mai venne realizzato per incompatibilità di vedute tra i due geni.

Centenario Dusiano e centenario Pucciniano vengono così ricordati con storia, immagini e alcune lettere degli stessi personaggi che Serena Nardi, ideatrice e direttrice artistica del festival leggerà nel corso della conferenza.

Domenica 23 alle ore 18.00, al Palace Grand Hotel di Varese verrà invece ricordata e raccontata la straordinaria epopea del Liberty varesino. In una sala ricreativa dell’hotel il pubblico potrà ascoltare dalle parole di Roberta Lucato e Pietro Macchione (autori dei libri), il racconto di una Varese d’altri tempi che fioriva dell’ arte e dell’ architettura di quel “modernismo” che ha rappresentato la rinascita culturale, turistica e economica della città e del suo territorio tra la fine del secolo precedente e l’inizio del novecento.

L’incontro sarà allietato dal gruppo musicale Young Sax Trio che eseguiranno brani di musica swing di inizio ‘900 e, per chi gradirà, dalla possibilità di consumare uno degli esclusivi aperitivi del bar dell’hotel (servizio a pagamento secondo la carta).

Sono aperte le vendite dei biglietti per “La Bohème” dell’ 8 agosto ore 20.30 al Grand Hotel Campo dei Fiori e per la Turandot del 30 agosto ore 21.00 ai Giardini Estensi, eventi realizzati in collaborazione con il Gruppo Alpini Varese.

La Bohème e Turandot

Info acquisto biglietti per singolo spettacolo.

Posto unico non numerato: Euro 34,00

Ridotto: Euro 28,00 (gruppi di almeno 10 persone, under 25, over 65) Ingresso gratuito per ragazzi Under 12.

Prevendita biglietti: effettuare bonifico all’IBAN IT82N0840470280000000062637 (BCC Busto G. e Buguggiate – Ag. Bodio) e indicare OBBLIGATORIAMENTE nella causale il titolo dell’Opera.

Presentarsi in biglietteria con la stampa cartacea del bonifico effettuato per ottenere il biglietto d’ingresso.

La biglietteria sarà attiva il giorno stesso degli spettacoli a partire dalle ore 18.00.