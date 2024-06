Il saluto di Irene Bellifemine ai dipendenti comunali di Malnate

In attesa del ballottaggio che deciderà chi tra Sandro Damiani e Nadia Cannito sarà il prossimo sindaco di Malnate, il primo turno elettorale ha già sancito che Irene Bellifemine non sarà più la prima cittadina. L’ormai ex sindaco ha però voluto dedicare un pensiero ai dipendenti comunali, come spiega: «A pochi giorni dalla fine del mandato elettorale, ho desiderato inviare una lettera di saluto e ringraziamento ai dipendenti comunali, a conclusione dei cinque anni di sindacatura».

Gent. Segretario,

Gent.mi dipendenti,

con l’approssimarsi della scadenza del mio mandato, desidero rivolgermi a tutti Voi, uno ad uno per ringraziarVi del lavoro svolto e della collaborazione prestata in questi cinque anni di amministrazione.

Sono stati cinque anni difficili, faticosi, un percorso in salita, ma costellato anche di tante soddisfazioni e di belle relazioni umane.

Insieme abbiamo dovuto affrontare una situazione unica e drammatica caratterizzata dal tragico periodo del covid, dalla guerra alle porte dell’Europa e le conseguenze che ne sono scaturite e che ben conoscete (carenza di materie prime, aumento dei costi, irreperibilità di professionisti, la gestione e la rendicontazione dei bandi e del PNRR, il nuovo codice degli appalti, ecc).

Abbiamo avuto paura insieme, trovato nuove strategie organizzative, soluzioni alle nuove sfide da affrontare, abbiamo riso e scherzato e ci siamo anche accesi nei confronti per trovare soluzioni ai problemi che si presentavano.

Posso dire con soddisfazione che abbiamo agito uniti e con impegno per portare avanti gli obiettivi di mandato, ma anche nuovi obiettivi che abbiamo potuto raggiungere grazie alla capacità di cogliere molte nuove fonti di finanziamento.

Ho verificato il grande senso del dovere e di abnegazione di ognuno di voi che vi fa onore, per cui io vi sono immensamente grata e che spero i cittadini malnatesi percepiscano.

Nel mio agire quotidiano ho sempre nutrito il massimo rispetto nei confronti di voi tutti, dei Responsabili e dei singoli dipendenti, tenendo bene a mente il rispetto dei rispettivi ruoli e fiduciosa che le decisioni prese sono sempre state improntate al persequimento del fine pubblico e del bene dei nostri cittadini.

Per questo motivo a tutti voi desidero rivolgere il mio personale encomio.

Posso affermare che sono onorata di avere servito la Città e di avere lavorato, fianco a fianco, con ciascuno di Voi, voglio rivolgere un pensiero anche a quei dipendenti che in questi cinque anni hanno raggiunto o stanno raggiungendo l’agognata pensione e che hanno collaborato proficuamente con noi.

Nell’augurare a tutti Voi un buon lavoro con la prossima Amministrazione, colgo l’occasione per ricordare l’importanza della vostra attività lavorativa che è finalizzata al servizio dei Cittadini ed al persequimento del bene comune. Ci rivedremo e collaboreremo avendo io un ruolo diverso.

Sinceramente Grata!

Un abbraccio

Maria Irene Bellifemine

Sindaca Città di Malnate