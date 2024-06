Il sindaco di Gavirate: “L’aggressione al Cortile? un fatto grave ma isolato”

Domenica pomeriggio il Cortile di Lorenzo, in centro a Gavirate, era regolarmente aperto. L’aggressione subita la notte di sabato ha lasciato strascichi ma non ha intaccato la determinazione del proprietario che con una storia su Instagram ha ringraziato per la solidarietà:

« Non saranno certo alcuni delinquenti a precludere la vostra e la nostra libertà, quanto alla vostra di passare con noi piacevoli serate quanto alla nostra di garantirvele. I delinquenti sono già stati assicurati alla giustizia e le relative misure prese a nostra e vostra tutela».

L’eco di quanto accaduto, però, rimane: un’aggressione nel cuore della città di Gavirate proprio davanti alla sede del Comune. Parla di fatto isolato il sindaco che condanna l’episodio: « Una spedizione punitiva con tanto di coltelli e spranghe che, evidentemente, il gruppetto aveva in auto – commenta Silvana Alberio – È un episodio grave, il primo che avviene ai danni di questo locale. Certo, Gavirate non è un’isola felice e questi episodi di ubriachezza molesta avvengono. Colpisce che questi soggetti girassero con quelle armi. Fortunatamente i vetri antisfondamento hanno tenuto e gli aggressori sono stati arrestati».

Parla di “fulmine a ciel sereno” Luca Riccardi che ha chiamato a raccolta commercianti di Gavirate per diventare una voce al fianco dell’amministrazione che uscirà dal voto dello scorso weekend: «Massima solidarietà all’imprenditore che ha subito l’aggressione. Ha un’attività che attira molti giovani e ha sempre fatto le cose regolarmente proprio a garanzia della tutela della sua clientela. Ciò che è successo ci costringe a renderci conto che Gavirate è un luogo bello e tranquillo ma che l’episodio grave può capitare. Con la prossima giunta, il comitato dei commercianti chiederà di avviare un confronto sulla sicurezza allargando il discorso anche alle forze dell’ordine per chiarire come è organizzato il controllo del territorio».