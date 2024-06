In 200 a Castiglione Olona per il confronto elettorale tra i candidati sindaci

Grande partecipazione dei cittadini ieri sera al Castello di Monteruzzo per il confronto elettorale fra i tre candidati che si contendono la poltrona di primo cittadino di Castiglione Olona.

Quasi 200 persone hanno assistito all’incontro, condotto dai giornalisti Mariangela Gerletti di Varesenews e Matteo Inzaghi direttore di Rete55.

Antonella Rudi della Lista 1 “Castiglione Olona Alternativo, Cristian Filieri della Lista 2 “Castiglione civica” e Giancarlo Frigeri della lista 3 “Insieme per Castiglione” si sono alternati per illustrare i punti dei rispettivi programmi su temi che sono stati al centro della campagna elettorale. Si è parlato di viabilità, con particolare attenzione alla sicurezza e al traffico della Varesina, ma anche di sicurezza, servizi per giovani e anziani, di cultura, turismo e ambiente. Infine tre questioni tra le tantissime domande poste dal pubblico: il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, l’abbattimento delle barriere architettoniche e il futuro dell’ex scuola Mazzini.

La serata si è conclusa con l’appello al voto dei candidati e con grandi applausi finali per tutti e tre.