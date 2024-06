In bicicletta lungo la Valle Olona alla scoperta del seminario di Venegono e dell’Osservatorio al Parco Pineta

In bicicletta lungo la la Valle Olona. È la proposta che Parco Pineta e Archeologistcis propongono per domenica prossima, domenica 30 giugno. Il primo di otto incontri, da giugno a ottobre, per ammirare in modo sostenibile le bellezze del territorio.

Grazie al progetto “l’Olona in biciletta. Tante storie senza fretta”, ideato dall’impresa sociale Archeologistics, che già opera nella promozione dei beni culturali della provincia di Varese insieme al Parco Pineta, con otto appuntamenti fissati tra giungo e ottobre, sarà possibile scoprirentutta la Valle Olona. Un modo per viaggiare lento, e per conoscere tutti i tesori storici, artistici e naturalistici che la Valle Olona può offrire. Basterà seguire la ciclopedonale e le strade dei paesi cresciuti lungo questo importante fiume.

Curiosi di sapere il programma?

La prima escursione è stata già fissata per domenica 30 giugno, la partenza è prevista alle ore 14:30, per andare alla scoperta della storia legata al Seminario Arcivescovile di Venegono Inferiore e dell’Osservatorio del Centro Didattico Scientifico, nel cuore del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate.

Domenica 14 luglio, invece, si potrà partecipare al secondo appuntamento, partenza sempre per le 14:30. Questa sarà un’escursione più boschiva e naturalistica: lungo il sentiero 846 si pedalerà dal Beregozo con Figliaro per raggiungere il panoramico santuario di San Mamette ad Oltrona San Mamette.

Le biciclette seguiranno tutto il corso del fiume, passando tra i mulini, le ville e le chiese che raccontano una e più storie lunghe secoli: la Chiesa di San Vittore a Oggiona, per conoscere le recenti ricerche archeologiche, il borgo rinascimentale di Castiglione Olona, il Mulino Bosetti a Fagnano Olona sono alcuni dei luoghi da visitare proposti nel programma.

Nel corso degli appuntamenti ci sarà la possibilità anche di conoscere alcune realtà locali e partecipare a feste di paese, come la Festa del Bosco del Rugareto, nel settembre 2024.

In vista dell’arrivo del caldo, per andare incontro alle esigenze di tutti e per rendere gli incontri piacevoli e poco pesanti, saranno organizzate delle escursioni serali, al fine di evitare i momenti più caldi della giornata.

E per chi non ha la bicicletta? Nessun problema, perché Archeologistics mette a disposizione un servizio di noleggio di e-bike al Monastero di Torba: bit.ly/noleggioebike

Tutte le visite guidate sono gratuite grazie al finanziamento del Parco Pineta e dei parchi Insubria- Olona.

È necessario iscriversi tramite il modulo che potete trovare al link: bit.ly/olonainbicicletta

Per informazioni: eventi@parcopineta.org | 328.8377206.