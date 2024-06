In CNA Varese un incontro per scoprire come facilitare la transizione digitale nelle piccole aziende

La trasformazione digitale è un processo che richiede tempo e risorse significative, e la Manufacturing Innovation Alliance (M.I.A.) Lombardia è un network di 12 partner che nasce nell’ambito della politica industriale europea e nazionale proprio per supportare le imprese produttive a rispondere alle sfide della digitalizzazione. Per questo CNA Varese ha scelto di presentare ai suoi associati questa realtà, che offre un ventaglio di competenze alle imprese per affrontare queste sfide con un approccio su misura.

L’appuntamento è per il 24 giugno 2024, dalle 16 alle 17.30, presso la CNA Varese, in via Bonini, 1 a Varese, per un incontro che prevede, dopo l’introduzione di Luca Mambretti, Presidente di CNA Varese, l’intervento di Mariagrazia Berardi, M.I.A. Lombardia project manager per CNA Lombardia, che presenterà nello specifico il Consorzio M.I.A. Lombardia – European Digital Innovation Hub.

Alle 16:30 seguirà l’intervento di Marta Rispoli, Responsabile orientamento e formazione MADE Competence Center Industria 4.0, che approfondirà il programma di corsi offerti da MADE Competence Center Industria 4.0. Seguirà poi una Testimonianza di Officina Meccanica Puricelli sull’argomento, subito prima della sessione di domande e risposte prevista.

La chiusura dei lavori sarà alle 17.15 a cura di Pasquale Diodato, Presidente di CNA Lario e Brianza.