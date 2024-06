Incidente a Varese in via Gasparotto, traffico in tilt

Traffico paralizzato nel pomeriggio di giovedì in via Gasparotto, per un incidente e successivo intervento dei mezzi di soccorso. È successo alle 16, poco prima della curva che porta al semaforo di via Tasso a Varese.

Da fonti sanitarie si apprende che due veicoli si sono scontrati e ad avere la peggio quattro persone, tutti adulti a bordo dei mezzi coinvolti nel sinistro fra i quali vi sarebbe anche un’ambulanza.

Il traffico è rimasto paralizzato e sul posto hanno operato, attivati in “codice giallo”, diversi mezzi di soccorso. Due persone, una donna di 47 anni e un uomo di 57, sono stati portati in ospedale per accertamenti, in “codice verde”.