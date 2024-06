Incidente in A8 all’altezza di Castellanza, code in direzione Varese da Origgio Ovest

Incidente in A8 tra Legnano e Castellanza attorno alle 12 di oggi, sabato, in direzione Varese. Nello scontro sono rimaste coinvolte due auto e tre persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale e un’ambulanza per soccorrere i feriti.

Il traffico sul tratto tra Origgio Ovest e l’uscita di Castellanza risulta fortemente condizionato dal tamponamento.