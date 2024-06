Incidente nella notte tra Laveno Mombello e Castelveccana, quattro persone coinvolte

Sono ancora da verificare le cause dell’incidente stradale avvenuto verso le ore 1.30 di domenica 23 giugno. Nello scontro, avvenuto sulla Sp69, la strada di collegamento tra Laveno Mombello e Luino che costeggia il lago Maggiore, ha visto coinvolte due auto. L’incidente è avvenuto sul territorio comunale di Laveno, non molto lontano dal Sasso Galletto.

Quattro le persone coinvolte: tre ragazzi – due maschi e una femmina – di età tra i 25 e i 23 anni, e un uomo di 52 anni. Solo uno dei soggetti coinvolti ha avuto bisogno del trasporto in ospedale ed è stato trasferito dal personale sanitario al Circolo di Varese in codice giallo, quindi con feriti serie ma non gravi.

Sul posto sono intervenuti anche le forze dell’ordine per i rilievi e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e collaborato con il personale sanitario.