Iniziati i lavori per la rimozione del pallone pressostatico alla piscina di Saronno

Da lunedì 3 giugno sono iniziati alla piscina di Saronno i lavori per lo sgonfiamento del pallone pressostatico, inaugurato lo scorso gennaio.

La struttura gonfiabile ha permesso di ampliare notevolmente gli spazi per il nuoto libero e per tutte le associazioni e scuole che frequentano nel periodo invernale l’impianto di via Miola, gestito da Saronno Servizi.

Per permettere i lavori di ripristino della piscina esterna, per tutta la settimana fino al 15 giugno saranno sospesi gli orari dedicati al nuoto libero.

Tutti i corsi nuoto e fitness rimangono invariati nelle vasche interne. Per il nuoto libero saranno disponibili nuovi orari disponibili dal 16 giugno.