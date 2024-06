Inizio indimenticabile per il Terra e Laghi Festival ai Giardini Estensi di Varese

«Desideriamo condividere con voi la nostra grande soddisfazione, la gioia e l’emozione di questa straordinaria apertura di Terra e Laghi Festival di cui voi tutti siete i protagonisti».

Così esordisce Silvia Priori, direttrice artistica del festival, a margine dell’apertura ufficiale.

Dopo la sequenza di anteprime presentate a maggio a Castione della Presolana (BG), a Torno (CO), Bizzarone (CO), Oltrona di San Mamette (CO), Spittal An Der Drau (Austria) e a Ispra (VA), infatti, Terra e Laghi Festival si è ufficialmente aperto l’1 giugno ai Giardini Estensi di Varese con una straordinaria Butterfly prodotta da Teatro Blu con Silvia Priori, il soprano giapponese Kaoru Saito e sei tamburi giapponesi del Gruppo Kotoji di Milano per la regia di Kuniaki Ida, che ha emozionato una folta platea accorsa da tutta l’Insubria.

Un altro apice del Festival riguarda l’apertura della XIV edizione di Cadegliano Festival – Piccola Spoleto – Festival delle arti sceniche e figurative dedicato M° Gian Carlo Menotti, nato a Cadegliano, noto compositore e fondatore del Festival dei Due Mondi di Spoleto che sabato 8 giugno ha presentato Cassandra di e con Silvia Priori. Prodotto sempre da Teatro Blu, lo spettacolo è andato in scena nello splendore del Parco di Villa Menotti a Cadegliano con più di un centinaio di spettatori che, nonostante la pioggia, sono rimasti sino alla fine della serata seguendo l’incanto della pièce.

Teatro Blu ringrazia le istituzioni e tutti coloro che hanno partecipato agli eventi e invita ai prossimi spettacoli della settimana.

14 GIUGNO – Jerago con Orago (VA)

Ore 21.00 – Castello

Teatro Prosa

Silvia Priori (BS)

CASSANDRA

Testo e regia Silvia Priori – Ancella Arianna Rolandi

In caso di pioggia: Sala limonaia Castello

CADEGLIANO FESTIVAL – PICCOLA SPOLETO – 14 ANNI

15 GIUGNO – Cadegliano Viconago (VA)

Ore 21.00 – Villa Menotti via Monico, 16 Cadegliano

Teatro Prosa

Maddalena Crippa (MB)

ODISSEA UN RACCONTO MEDITERRANEO

Penelope – Canti XIX e XXIII – Progetto e regia Sergio Maifredi – Produzione Teatro Pubblico Ligure

In caso di pioggia: Sala consiliare

15 GIUGNO – Ponna Inferiore (CO)

Ore 16.00 – Chiesa San Gallo e Desiderio

Teatro Canzone

L’ABILE TEATRO (AN)

MAGO PER SVAGO

Di e con Simon Luca Barboni e Mirco Bruzzesi

In caso di pioggia: Salone oratorio

CADEGLIANO FESTIVAL – PICCOLA SPOLETO – 14 ANNI

16 GIUGNO – Cadegliano Viconago (VA)

Ore 18.00 – Piazza Municipio

Teatro Family

TEATRO DEI NAVIGLI (MI)

ALICE

Con Valerio Ameli, Michela Caria, Maurizio Misceo

Testo Michela Caria – Regia Luca Cairati

In caso di pioggia: Oratorio parrocchiale

18 GIUGNO – Desio (MB)

Ore 21.00 – Parco Tittoni

Teatro Prosa

TEATRO BLU (VA)

GIULIETTA E ROMEO

Di e con Silvia Priori e Roberto Gerbolès

In caso di pioggia: Spazio Stendhal