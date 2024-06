La Festa del Pescatore: Un Weekend di Gastronomia e Tradizione al Parco Laghetto Paolo e Silvia Lattanzi di Albizzate

Il prossimo fine settimana, sabato 22 e domenica 23 giugno, si terrà la tanto attesa “Festa del Pescatore” presso il Parco Laghetto Paolo e Silvia Lattanzi ad Albizzate. Organizzata dall’Associazione Dilettantistica Pescasportivi Albizzatesi (A.D.P.A.), questa festa è un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della buona cucina e delle tradizioni locali.

Programma dell’Evento

Sabato 22 Giugno: La festa inizierà alle 19:00 con la cena. Un’opportunità perfetta per riunirsi con amici e familiari e godere di una serata all’insegna del buon cibo e della convivialità.

Domenica 23 Giugno: La festa continuerà per l’intera giornata, con pranzo e cena disponibili. Questo permetterà a tutti di gustare le delizie culinarie preparate con passione dai membri dell’associazione.

Specialità Gastronomiche

La Festa del Pescatore è rinomata per le sue prelibatezze gastronomiche. Tra le specialità che verranno servite ci saranno:

Pasta al ragù

Pasta alla pescatora

Grigliate di carne

Grigliate di pesce

Frittura di pesce

E molto altro ancora

Un’occasione di Convivialità

Oltre alle delizie culinarie, la festa rappresenta un momento di aggregazione per la comunità. Sarà un’opportunità per trascorrere del tempo insieme, immersi nella bellezza del Parco Laghetto Paolo e Silvia Lattanzi, un luogo ideale per rilassarsi e divertirsi.