La generosità del Fiandre varesino aiuta le associazioni del territorio

Lo sport che fa bene al corpo ma anche al cuore. Asd Nazionale e Asd Cicli Turri hanno donato parte dei soldi raccolti in occasione del Fiandre varesino a tre realtà del territorio impegnate in ambito sociale. La consegna dei tre assegni da 600 euro si è svolta mercoledì 12 giugno al municipio di Somma Lombardo.

La prima a ricevere il contributo sono stati gli Amici del Centro Studi Sclerosi Multipla: un’associazione ormai partner storico del Fiandre varesino, che assiste i malati di sclerosi attraverso attività motorie in piscina e in palestra, oltre a fornire materiali di cura all’ospedale di Gallarate.

Il secondo assegno è stato consegnato a Anffas Ticino Somma Lombardo: un’associazione che si occupa di affiancare persone adulte con disabilità e aiutarle a trovare la propria indipendenza, anche attraverso laboratori artigianali.

Un contributo anche a ParkinsOn Move, associazione impegnata nell’organizzazione di eventi sportivi dedicati alle persone affette dal Parkinson. Queste attività aiutano non solo a rallentare l’avanzamento della malattia, ma anche a combattere la solitudine e il senso di abbandono in cui le persone rischiano di cadere nel momento della diagnosi.

A consegnare gli assegni sono stati la presidente di Asd Nazionale Sonia Squizzato e il vicepresidente della Asd Cicli Turri Davide Chiesa. «Siamo riusciti – spiega Chiesa – a dare un nuovo volto al Fiandre varesino, impegnandoci per fornire ai 400 partecipanti della scorsa edizione tutti i servizi che distinguono le manifestazioni ciclistiche di alto livello. Di anno in anno abbiamo sempre alzato il livello, e i frutti si fanno vedere».

«Pedalare – aggiunge Sonia Squizzato – è bellissimo, ma avere la possibilità di aiutare le realtà che si impegnano per aiutare le persone del territorio è meraviglioso».

«Ogni anno – commenta l’assessore di Somma Lombardo Edoardo Piantanida Chiesa – Asd Nazionale e Asd Cicli Turri organizzano un grande evento sportivo che porta prestigio alla città di Somma Lombardo. Un grazie a entrambe le società anche per la generosità con cui sostengono le realtà sociali del territorio».

La cerimonia è stata anche l’occasione per ricordare il prossimo appuntamento sportivo per gli amanti della bici a Somma Lombardo: la Randonnée del castello, in programma il 15 settembre 2024. L’edizione successiva del Fiandre varesino, invece, è già stata fissata per il 6 aprile 2024.