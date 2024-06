Riceviamo e pubblichiamo integralmente la lettera di fine campagna elettorale di Irene Bellifemine, candidata sindaco di Malnate.

Carissime e carissimi Malnatesi,

all’indomani dell’annuncio della mia ricandidatura a Sindaca, ho ricevuto molti messaggi di sostegno, così tanti da suscitare in me un forte senso di gratitudine; i messaggi sono arrivati soprattutto da chi ha apprezzato il lavoro svolto in questi anni e compreso le motivazioni del mio ripropormi come sindaco della città di Malnate.

Mi sento “a metà dell’opera”, perché è risaputo che un sindaco, nel primo mandato, programma e avvia i progetti che devono proseguire, realizzarsi e perfezionarsi nel secondo. Conosco profondamente lo stato di avanzamento di tutte le opere in cantiere, le criticità e le potenzialità della nostra amata. Per questa ragione chiedo a Voi il sostegno e il voto, affinché io possa concludere ciò che ho iniziato e continuare a mettere in pratica i nostri obiettivi per Malnate.

Non possiamo nascondere che quelli che stiamo chiudendo sono stati cinque anni complessi, con avvenimenti mondiali che hanno messo alla prova anche la nostra comunità, ma sono orgogliosa di dire che le prove sono state affrontate e superate ottenendo anche ottimi risultati, che ci hanno permesso di salire sul treno dei finanziamenti e realizzare molte opere in cantiere; opere tanto attese, come la riqualificazione dell’Area feste, del Castello del Parco I Maggio, del Campo da calcio e della pista d’atletica; la rotonda davanti al comune, il Polo Civico e Culturale che diventerà il cuore della vita sociale cittadina; opere che hanno bisogno di essere compiute, per rendere Malnate ancora più bella e vivibile.

Ci siamo proposti nuovi obiettivi per migliorare il decoro, la socializzazione e il supporto alle famiglie con nuovi servizi che rendano la città a misura di tutti; tra queste, il Centro per la Famiglia, il centro di aggregazione giovanile, il potenziamento dei servizi sociosanitari, ma anche opere di riqualificazione e manutenzione puntuale per migliorare l’accessibilità e l’efficienza delle strutture comunali.

Un occhio particolare dovremo puntarlo sui singoli ambiti amministrativi basati sulla cura del territorio, attraverso l’aumento dei servizi e il miglioramento della manutenzione (ambientale, stradale e del patrimonio comunale). Vogliamo infatti programmare un piano triennale degli interventi delle manutenzioni del verde e delle strade che possa rispondere in modo puntuale e veloce anche ad eventuali segnalazioni. In questa nuova sfida elettorale, il gruppo di coalizione che mi sostiene si presenta con un volto in parte nuovo: alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024 sarò appoggiata da “Malnate Sostenibile”, lo storico gruppo civico da cui provengo e con il quale sono “cresciuta” politicamente, e da altre due formazioni civiche, “Lista Civica Irene Bellifemine Sindaco per Malnate” e “Malnate in Movimento”.

Una coalizione formata interamente da cittadini conosciuti e di alto livello professionale con specifiche competenze ed esperienze nei vari ambiti amministrativi (bilancio, lavori pubblici, sociale, culturale, ambientale, ecc.) e che si mettono a disposizione della comunità per spirito di servizio e lontano da interessi personali, garantendo una presenza costante nella vita amministrativa della nostra città. È un’occasione preziosa, perché una formazione come questa, una coalizione civica di centrosinistra, non condizionata da alcune logiche di partito può lavorare unicamente per il territorio, dialogando senza pregiudizi con le istituzioni sovracomunali, di qualunque tipo esse siano, e cercando i punti di contatto per ottenere i risultati che servono a Malnate: lo si è dimostrato con il successo ottenuto per il Peduncolo, opera di importanza regionale in via di progettazione, che salverà Malnate dalla maggior parte del traffico pesante e di solo passaggio, portando più sicurezza ai pedoni, più vivibilità sociale e più attrattività economica ed ambientale.

La politica cittadina gioca un ruolo importante in quanto “decisore politico” che deve assicurare un livello di benessere alla propria comunità attraverso servizi di qualità e scelte lungimiranti a favore del territorio e della sostenibilità sociale, ambientale ed economica.

Vi chiedo di non farvi illudere da chi fa promesse di cambiamento ponendo al centro del proprio programma le opere e i progetti intrapresi nel mio mandato; o che, senza farsi troppi scrupoli, ha chiesto di mettere da parte un sindaco che è stato sempre presente e si è speso per la comunità con passione, costanza e senza interessi personali. Non fatevi illudere da chi per sole ambizioni personali è disposto a rinnegare tutto ciò che si è costruito insieme per apporre la propria bandiera a progetti ultimati. Diffidate di chi ha fatto campagna elettorale facendo accuse infondate anziché concentrarsi sui programmi per la città. Chiedetevi, piuttosto, dove erano queste persone in questi cinque anni, se le avete viste lavorare e metterci la faccia o se non hanno preferito, nel bene e nel male, che fosse la sola sindaca ad esporsi. Diffidate di chi ripropone progetti vecchi di vent’anni (come fosse una minestra riscaldata) senza tener conto delle attuali esigenze e del profondo cambiamento sociale avvenuto in questi anni, ma soprattutto senza tener conto delle reali condizioni economiche dell’ente e delle sue capacità di spesa e di gestione. Nel nostro programma abbiamo intenzione di porre in essere azioni concrete per la valorizzazione del nostro territorio e del patrimonio ambientale naturale rappresentato in particolare dal nostro Parco Valle del Lanza.

Questo perché siamo convinti che il nostro agire di oggi potrà contribuire alle scelte che giocoforza le nostre future generazioni dovranno affrontare dal punto di vista della criticità ambientale. Le sfide che ci attendono richiedono grande senso di responsabilità, presenza e costanza per proiettare Malnate nel futuro ed è con spirito di servizio e con ferma volontà che intendo mettere a disposizione la mia candidatura e quella del mio gruppo per realizzare questi propositi…

“Noi Siamo Qui”, avrete visto, è stato il motto e la bussola per la formazione di questo nuovo grande gruppo: perché ci mettiamo a disposizione con le nostre competenze ed esperienza e vogliamo tenere alta l’attenzione sul benessere della città, sulla nostra Malnate. Vogliamo e possiamo con questo nuovo gruppo fare la differenza. Siamo pronti per continuare a lavorare per il presente e il futuro di tutti noi, per rendere la città più bella, più vivibile e a misura di tutti. Vi aspettiamo quindi l’8 e 9 giugno: sosteneteci, votateci, per fare tutti insieme… …un altro passo per Malnate!

Maria Irene Bellifemine Candidata Sindaco per Malnate

Centrosinistra Civica

MALNATE IN MOVIMENTO 2024