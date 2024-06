La musica che sa riunire: a Palazzo Verbania un concerto dedicato agli ospiti del Comi Luino

La musica come atto d’amore autentico, offerto alla Comunità territoriale, agli ospiti della Fondazione Mons. Comi, in una cornice speciale: Palazzo Verbania a Luino.

Una serata in cui il Coro Città di Luino, gli allievi della Banda cittadina Città di Luino e l’Accademia Pietro Bertani con il duo “The Way to Romeo” si esibiranno in favore della nostra RSA.

L’evento è organizzato nel solco della volontà della Fondazione di “aprirsi” all’esterno, presentando i progetti di sviluppo in cantiere. L’occasione non sarà però solo dedicata alla buona musica e ai progetti del Comi, ma vedrà anche un momento ufficiale di ringraziamento al personale dipendente che nel 2024 compirà 5, 10, 15, 20, 25, 30, e 35 anni di servizio continuativo al fianco degli ospiti della Fondazione. Un contesto per condividere il loro impegno e consegnare un simbolico segno di gratitudine.

Il concerto si terrà domenica 23 giugno, alle ore 20.30 a Palazzo Verbania, con ingresso libero. L’obiettivo è quello di donare alla Comunità vicina alla Fondazione Mons. Comi due ore di ascolto e di emozioni, con il tentativo di risvegliare ricordi sopiti, avvicinandosi al mondo della musica.

La Fondazione Mons. Comi ringrazia tutti i partecipanti. Un gesto di amicizia ed affetto nei confronti della nostra realtà ed in particolare verso la Comunità di persone che la compongono: ospiti, famigliari, volontari e personale dipendente.