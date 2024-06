La piazza di Saronno si rinnova, conclusi i primi lotti della riqualificazione di piazza Libertà

Una rinnovata piazza Libertà, con una nuova pavimentazione e nuove infrastrutture nel sottosuolo, si apre alla città di Saronno. Ieri, 18 giugno, è stata infatti riaperta al pubblico la prima porzione della piazza centrale della città, interessata dallo scorso febbraio da un rilevante intervento di riqualificazione.

Galleria fotografica Riapre a Saronno la prima porzione di piazza Libertà 4 di 5

Il progetto da circa 700 mila euro è stato finanziato dai fondi del Pnrr e prevede sia di rinnovare la pavimentazione della grande piazza, mantenendone inalterato il disegno, che di dotarla di illuminazione di sicurezza, dispositivi sonori di emergenza e i vari impianti necessari per organizzare grandi eventi in sicurezza.

Conclusi i lotti 1 e 2, il cantiere è ora in corso nei lotti 3 e 4, verso via Garibaldi e Corso Italia.

«Siamo assolutamente soddisfatti – commenta l’assessore Francesca Pozzoli, con delega ai Lavori pubblici -. Siamo contenti che i lavori stiano procedendo bene. Ora stiamo cercando di recuperare i giorni di fermo dovuti al maltempo».

L’intervento di riqualificazione della piazza dovrebbe concludersi per l’autunno 2024. Come spiega l’assessore Pozzoli, la parte 4, quella che blocca l’ingresso da Corso Italia, avrà la precedenza sulla zona 3: l’obiettivo è terminarla in tempo per la notte bianca del prossimo 13 luglio.

La fontana che verrà demolita

Conclusi i lotti 3 e 4, si interverrà poi sulle aree 5, 6 e 7, alla destra della chiesa prepositurale. Sarà dismessa la fontana esistente nell’aiuola, da ormai molti anni non più funzionante, saranno mantenute le attuali essenze arboree e saranno messe a dimora ulteriori essenze, con un nuovo impianto di irrigazione.