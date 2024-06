L’appello dei Giovani Democratici di Gavirate: “Votare alle elezioni è un gesto semplice ma potente”

L‘appello ad andare a votare per il futuro dell’Unione europea ma anche per le scelte amministrative locali arriva dai Giovani Democratici di Gaviate che, in una lettera aperta richiamano l’importanza del voto.

« Siamo ormai vicini alla chiamata del voto per due grandi sfide: le elezioni amministrative e le europee. Questo è un momento cruciale per il nostro paese, per l’Europa e per la nostra città, Gavirate.

Crediamo sia fondamentale riportare il valore della democrazia alla sua essenza. La posta in gioco sono i fondamenti del nostro ordine democratico. Un ordinamento in cui i governi sono ritenuti responsabili da una cittadinanza informata, in cui istituzioni forti garantiscono i diritti di tutti, in particolare delle minoranze, e in cui la politica è un processo che cerca soluzioni attraverso un dibattito vigoroso ma civile.

Votare alle elezioni è un gesto semplice, ma potente. Andiamo a votare, facciamoci sentire, facciamo in modo che si senta il bisogno di tornare a vivere il nostro paese. Da Gavirate, dall’Italia a tutta l’Europa, partecipiamo attivamente e facciamo la differenza.

Uno sguardo ai giovani, riconosciamo che per quest’ultimi è difficile farsi ascoltare dalla politica. Il motivo principale è la composizione del corpo elettorale in Italia, nettamente sproporzionata a favore delle generazioni più anziane. L’attenzione è spesso rivolta a quella fetta più grande di elettorato. Esiste un’alternativa a tutto ciò? Purtroppo, non c’è una risposta ben precisa, ma l’unica strada percorribile è sicuramente partecipare.

Per contrastare con efficacia l’astensionismo e promuovere una grande partecipazione al voto, specialmente tra le nuove generazioni, è fondamentale comprendere il valore del diritto di voto come conquista essenziale della democrazia.

Il voto non è solo un dovere civico, ma un potente strumento di espressione e di cambiamento. Quando i cittadini, e in particolare i giovani, partecipano attivamente al processo elettorale, essi contribuiscono a formare governi più rappresentativi e attenti alle esigenze di tutte le fasce della popolazione.

È importante che le nuove generazioni si rendano conto del loro potere e del loro ruolo nella costruzione del futuro. Un’alta affluenza alle urne può portare a politiche più inclusive e a decisioni che riflettono una gamma più ampia di interessi e preoccupazioni. Per questo, è cruciale promuovere l’educazione civica e sensibilizzare i giovani sull’importanza del loro voto.

Solo attraverso una partecipazione massiccia e consapevole alle elezioni possiamo rafforzare la nostra democrazia e assicurarci che essa risponda davvero ai bisogni di tutti i cittadini. Facciamo in modo che il voto sia visto non solo come un diritto, ma come un’opportunità di fare la differenza.

L’8 e il 9 giugno andiamo a votare, facciamo sentire la nostra voce, riportiamo al centro il senso della partecipazione democratica».