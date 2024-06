L’Australia vara a Gavirate la spedizione per le Olimpiadi di Parigi

Nella più recente edizione dei Giochi Olimpici, quella che nominalmente è conosciuta come Tokyo 2020 e che è andata in scena nel 2021 (causa covid), l’Australia ha confermato di essere una delle superpotenze mondiali. In Giappone i “canguri” hanno vinto 46 medaglie (17 ori, 7 argenti, 22 bronzi) occupando il sesto posto del medagliere (Italia ottima 10a con 40 medaglie: 10-10-20).

Anche per questo motivo, la presenza a Gavirate del quartier generale dello sport australiano in Europa ricopre un’importanza molto rilevante. Dall’hub posizionato sulle rive del lago, stanno per prendere il via le spedizioni degli “aussie” in terra francese tra conferme e novità.

Nel pomeriggio di giovedì 6 giugno, a 50 giorni esatti dall’accensione della fiaccola olimpica, l’European Training Center dell’Australian Institute of Sports (questo il nome completo della struttura) aprirà le porte per una cerimonia che in un certo senso darà il via all’operazione Parigi. In questo periodo a Gavirate soggiornano gli atleti di numerose discipline: il canottaggio la fa da padrona (49 carte olimpiche conquistate) ma oltre alla nazionale remiera l’hub ospita quelle di canoa, atletica leggera, ciclismo in attesa che arrivi la selezione dello skateboard, per la prima volta nel Varesotto.

All’incontro, introdotto dalla direttrice del centro Fiona de Jong, saranno presenti sette campioni olimpici tra cui Tara Rigney (foto in alto | credit: Australia Rowing) che gareggia nel singolo e che ai Mondiali di Belgrado 2023 ha vinto il bronzo. In rappresentanza dello sport paralimpico ci sarà invece Jed Altschwager, anch’esso impegnato nel canottaggio.

Nel corso della serata il direttore dell’Australian Sports Commission, Kieren Perkins, si collegherà da remoto per illustrare alcuni importanti investimenti strutturali che proietteranno lo sport australiano verso il futuro (con Brisbane che ospiterà le Olimpiadi nel ’32). Nel frattempo la centralità e l’importanza di Gavirate – dove l’Australia è di casa da 13 anni – è stata confermata anche per i Giochi invernali di Milano Cortina 2026.