L’ex Accorsi di Legnano riparte dalla formazione: corsi Its Incom, laboratori e alloggi per gli studenti fuori sede

Frequentare i percorsi di formazione e alta specializzazione offerti dalla Fondazione ITS Incom Academy di Busto Arsizio, per chi risiede fuori zona, è possibile e vantaggioso. Questo anche grazie ai nuovi spazi abitativi a disposizione a Legnano: la fondazione li gestisce nella struttura di Via Girardi a Legnano (ex RSA Accorsi) e li mette a disposizione degli studenti. Un servizio fondamentale per chi arriva da lontano e vuole scegliere i percorsi di ITS Incom per trasformare la propria passione per le nuove tecnologie, il digitale e la comunicazione in un percorso che apra le porte del lavoro in un territorio dinamico e tra i più innovativi d’Italia. L’immobile di Legnano è oggetto di un progetto di rigenerazione e riqualificazione che il Comune ha assegnato a un’associazione temporanea di imprese (ATI) formata da Fondazione San Carlo Onlus, Renovo Impresa Sociale e Cooperativa Sociale Intrecci. ITS Incom è partner dell’iniziativa e si occupa della gestione degli spazi dedicati alla formazione post diploma.

«Questi corsi di formazione rappresentano una nuova e importante opportunità per i giovani del nostro territorio», commenta il sindaco di Legnano Lorenzo Radice. «L’assessora Ilaria Maffei, che da tempo sta lavorando sul fronte della formazione post diploma, si è impegnata in prima persona nell’organizzazione di incontri per presentare questi corsi nelle scuole superiori della nostra città, a riprova dell’importanza che riconosciamo a una proposta che abilita i giovani a lavorare nel nostro sistema industriale forti di competenze al passo con le richieste del mercato. Inoltre, siamo particolarmente soddisfatti che tutto ciò possa avvenire nell’ex RSA Accorsi che, da luogo deputato esclusivamente all’accoglienza, si apre finalmente alla città e alle nuove generazioni contribuendo a un percorso di rigenerazione urbana che non è soltanto quello fisico, degli edifici, ma riguarda la nostra ricchezza più grande: le persone».

La priorità di ITS Incom è quella di fornire agli studenti un ambiente accogliente e accessibile, offrendo la possibilità di alloggiare a un prezzo agevolato comprensivo di utenze e servizi. I nuovi spazi in uso alla fondazione a Legnano ospiteranno anche nuovi laboratori, due aule per la formazione e un ampio spazio per lo studio e progetti di project work.

«Siamo entusiasti di accogliere nuovi studenti da ogni parte d’Italia,» dichiara Benedetto Di Rienzo, Presidente della Fondazione ITS Incom. «Il progetto di Legnano nasce in sinergia con altre realtà del territorio e si inserisce in un più ampio piano di investimenti che la nostra fondazione sta realizzando da tempo per potenziare la qualità della formazione e la crescita professionale dei nostri studenti».

ITS Incom si distingue per un’elevata occupabilità al termine della formazione in un ambito coerente con il percorso frequentato e per una didattica fortemente orientata “al fare” grazie anche all’impiego di tecnologie avanzate e di strumenti di ultima generazione. A Legnano gli studenti potranno utilizzare le nuove tecnologie acquistate grazie ai fondi del PNRR. Tra queste segnaliamo GPU NVIDIA L40S, l’Isola Robotizzata Festo e i Bracci Robotici FANUC.

Sempre a Legnano saranno attivati nuovi corsi a partire dall’anno accademico 2024-2025, nel dettaglio:

Web Developer

IoT (Internet of Things)

AR/VR (Augmented Reality/Virtual Reality)

Digital Twin

IFTS Networking

Si tratta di percorsi pensati per fornire competenze pratiche e teoriche in settori ad alta occupabilità, rispondendo alle esigenze del mercato del lavoro con una formazione di eccellenza.