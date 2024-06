“l’in Canto del Cammino”, racconti & divagazioni lungo la Via Francigena

Sarà un evento molto particolare quello organizzato dalla Pro loco di Casorate Sempione, venerdì 14 giugno 2024 ore 21:00 al salone dell’oratorio in p.za Chiesa a Casorate.

Una serata tutta dedicata ai cammini ed ai camminatori in cui si racconterà e divagherà della Via Francigena, ripercorrendo i passi di Sigerico, l’arcivescovo di Canterbury che per primo ne annotò il percorso nel suo viaggio verso Roma.

Un itinerario in continua crescita, solcato da sempre più pellegrini e camminatori appassionati di turismo lento e sostenibile.

La serata avrà intrattenitori di eccezione: i primi sono Elena e Cristian di “Walk in Progress – Storie in Cammino” travel blogger proprio di Casorate Sempione con alle spalle (o ai piedi) diversi cammini, tra cui tutti i quasi 2.000 km della Via Francigena in Italia, che avranno piacere di raccontare e condividere la loro esperienza.

Ma lo faranno in un modo particolare, accompagnati dai canti di una realtà storica di Casorate,, il “Coro la Brughiera”.

Il titolo pertanto vien da sé: “l’inCanto del Cammino”.

Siete tutti invitati, ingresso libero.