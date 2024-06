Lo chef di Masterchef Giorgio Locatelli in visita all’IS Falcone di Gallarate nell’ultimo giorno di scuola

È l’incontro con Giorgio Locatelli il premio dell’ultimo giorno di scuola per i ragazzi dell’IS Falcone di Gallarate, Istituto diretto dall’ing. Vito Ilacqua, che ha tra i suoi indirizzi proprio quelli, ministeriali e regionali, di enogastronomia.

Galleria fotografica Lo chef di Masterchef Giorgio Locatelli in visita all’IS Falcone di Gallarate 4 di 9

Il famoso chef, di origini varesine (è nato a Corgeno, Vergiate, dove i suoi genitori gestivano La Cinzianella, storico ristorante), ha trascorso la mattina di sabato 8 giugno con gli alunni indicando la passione e l’impegno come base di sviluppo delle competenze che si devono acquistare a scuola, e poi raffinare nella professione.

Proprio nel campo del lavoro ha tenuto a rilevare quanto non sia vero che nel mondo della cucina ci siano rapporti difficili per i giovani, sfiorando il tema del bullismo ed escludendolo, per invece marcare la necessità di serietà e dedizione nel lavoro. Il dirigente ha ringraziato l’ospite per la presenza d’onore per la scuola, il prof. Raiola, amico dello Chef, il prof. D’Agostini che ha allestito un apprezzato buffet, e l’avv. Mantica, docente primo collaboratore, per l’organizzazione dell’evento.