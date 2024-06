Lo scrittore di Inarzo Emiliano Pedroni tra i finalisti di “Una storia per il cinema”

Cosa c’è di più emozionante per uno scrittore che vedere trasformare in film la propria opera? Emiliano Pedroni, noto autore di thriller e grafologo, originario di Inarzo, è stato selezionato come uno dei 20 finalisti del concorso letterario romano “Una storia per il cinema”.

Ogni giorno viene rivelato un nuovo finalista e Pedroni è stato il primo ad essere annunciato, grazie al suo libro “Le tracce rosse” pubblicato da Lampi di stampa. Questo thriller segue le vicende dell’infaticabile detective Collins e di Ethan, un giovane con una sensibilità straordinaria. “Le tracce rosse” conduce in una misteriosa e spaventosa avventura nella Black Forest. Ethan Foster, il protagonista, si imbatte in una ragazza disorientata e con i vestiti stracciati. Da quel momento la vita di Ethan cambia, e dopo anni torna ad avere premonizioni che lo porteranno ad affrontare l’incubo di un serial killer che si accanisce su giovani donne. Solo grazie alle visioni di Ethan, la detective Véronique Collins e lo sceriffo Richard Morris saranno in grado di catturare il killer, seguendo le tracce rosse lasciate dal suo percorso.

L’opera dello scrittore di Inarzo ha ottenuto critiche positive anche dal regista Alessandro Leone, che ha così commentato la selezione dell’opera al concorso romano: “Senza nascondere influenze americane che si innervano in un una scrittura visionaria, il cosmo ideato da Pedroni sulla carta sembra orientato naturalmente verso riletture cinematografiche”

“Un traguardo inaspettato – dice Pedroni – Adesso speriamo di riuscire a concretizzare questo sogno. Un ringraziamento speciale va alla professoressa Rosella Orsenigo, che mi sostiene da oltre 10 anni, e alla dottoressa Marinella La Porta, biologa forense presso la Polizia di Stato”.

Il vincitore del concorso vedrà, appunto, il suo libro trasformato in un film. Il secondo classificato avrà la possibilità di pubblicare un audiolibro, mentre il terzo riceverà un corso di sceneggiatura come premio.