Luca Perri, Marco Colombo ed Adriano Martinoli ospiti del festival della divulgazione scientifica Ate Insubria Olona

Nelle serate del 20, 21 e 22 giugno il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate presenta il Festival della Divulgazione Scientifica dell’ATE Insubria Olona.

Tre giorni di incontro e contaminazione con ospiti del calibro di Luca Perri, Marco Colombo ed Adriano Martinoli spaziando da temi ambientali ad astronomici in tre diversi comuni del ATE Insubria Olona: Cassano Magnago, Rescaldina e Tradate.

Giovedì 20 giugno h 21.00

MARCO COLOMBO – “Racconti bestiali – 25 anni di fotografia in natura” Creature centenarie, mimetismi incredibili e vere rarità: non è la trama di un film fantasy, ma il sottile filo rosso che lega la biodiversità italiana.

c/o Villa Oliva, via A. Volta 16 – Cassano Magnago (VA)

Venerdì 21 giugno h 21.00

ADRIANO MARTINOLI – “Uno e trino: il lupo com’è, come lo vediamo e come lo immaginiamo”. Da specie sull’orlo dell’estinzione, ad animale che inizia a frequentare le aree più urbanizzate delle pianure. Una storia di indubbio successo quella della conservazione del lupo in Italia.

c/o Auditorium Comunale, via G.Matteotti 6 – Rescaldina (MI)

Sabato 22 giugnoh 21.00

LUCA PERRI – “La scienza di guerre stellari”

Una conferenza/quiz interattiva per capire quanto il rapporto fra fantasia e scoperte sia più stretto di quel che si immagini… e, soprattutto, per scoprire che la relazione non è a senso unico.

c/o Centro Didattico Scientifico, via ai ronchi 75 – Tradate (VA)

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria effettuabile accedendo alla sezione “Biglietteria” del sito www.centrodidatticoscientifico.it!

Sabato 22 giugno sarà l’occasione per la seconda edizione dell’AstroNatural Project che porta con sé il tradizionale format con tante attività collaterali. In tale occasione è possibile raggiungere il Centro Didattico Scientifico con il proprio cestino da picnic per godersi una piacevole cena immersi nella natura (portare teli – NO sedie) oppure usufruire del punto ristoro a cura del Gruppo Alpini di Lonate Ceppino.

Molteplici le opportunità per vivere al meglio la serata con viaggi nell’EcoPlanetario (a pagamento 19.15-20.00-23.30) pre e post conferenza nonché osservazioni astronomiche (meteo permettendo) con i telescopi del Centro Didattico.

L’apertura cancelli è prevista per le ore 18.30 e durante la serata sarà disponibile un servizio navetta gratuito. Grazie alla collaborazione siglata con il Comune di Tradate, in caso di maltempo, la serata si sposta al Cinema Teatro Paolo Grassi (via Via Giacomo Bianchi 1 – Tradate); i viaggi nell’EcoPlanetario sono comunque confermati e sarà lasciato il tempo, a chi ha prenotato anche questa attività, per spostarsi presso il Cinema entro l’inizio della serata o verso il Centro Didattico al termine della stessa.