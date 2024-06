Lutto a Rescaldina per Riccardo Legnani, il 23enne deceduto in un incidente a Turate

È Riccardo Legnani il 23enne di Rescaldina deceduto in un tragico incidente a Turate la sera di mercoledì 26 giugno. Il giovane, in sella alla sua moto, sarebbe caduto sull’asfalto di via Cavour.

La dinamica dell’incidente non è ancora chiara. Il giovane è stato soccorso dal personale del 118, intervenuto sul posto con un’ambulanza, un’automedica e un elisoccorso, che ha trasportato il giovane in codice rosso all’Ospedale di Circolo di Varese, dove è deceduto.

La tragedia è avvenuta a pochi giorni dall‘incidente di Nerviano in cui è deceduto il parabiaghese Mattia Dattis, un giovane di soli 20 anni la cui scomparsa ha scosso la comunità di Parabiago e anche quella di Nerviano.