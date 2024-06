Luvinate si prepara a celebrare la Festa Patronale 2024

Dal 1° all’8 luglio 2024, Luvinate si appresta a celebrare la tradizionale Festa Patronale, un evento ricco di appuntamenti che coinvolgeranno tutta la comunità. La festa, organizzata con il patrocinio della Comunità Pastorale Sant’Eusebio, offrirà un programma variegato che spazia dalle camminate culturali alle presentazioni storiche, passando per momenti di convivialità e spiritualità.

Programma della Festa Patronale di Luvinate:

Lunedì 1 luglio:

Ore 20:30: Camminata a S. Cassiano con ritrovo sul sagrato. Un’occasione per riscoprire il territorio e godere della bellezza naturale e storica del percorso.

Mercoledì 3 luglio:

Ore 21:00: Presentazione del 450° anniversario della visita pastorale di San Carlo, a cura di Umberto Vanotti, in chiesa. Un momento culturale e religioso di grande importanza per la comunità.

Sabato 6 luglio:

Ore 7:30: La via del Caravati, una camminata in compagnia alla scoperta del nuovo percorso, con rientro in bus. Un’attività impegnativa ma gratificante per gli amanti delle escursioni.

Ore 19:30: Stand gastronomico al Parco del Sorriso con giochi a premi e karaoke. Una serata all’insegna del divertimento e della buona cucina, ideale per famiglie e giovani.

Domenica 7 luglio:

Ore 10:30: Santa Messa, a seguire benedizione delle auto e aperitivo. Un momento di raccoglimento spirituale e di socialità.

Ore 12:30: Stand gastronomico al Parco del Sorriso. Un’occasione per degustare specialità locali e stare in compagnia.

Lunedì 8 luglio:

Ore 20:30: Santa Messa per i defunti al cimitero. Un momento di preghiera e commemorazione per ricordare i cari defunti.

Questa settimana di celebrazioni offre un’ampia gamma di attività per tutti i gusti, dalle camminate culturali alle serate gastronomiche, passando per importanti momenti di riflessione e spiritualità. La Festa Patronale di Luvinate rappresenta un’importante tradizione locale che unisce la comunità, celebrando insieme la storia, la cultura e la fede.

Informazioni Evento:

Date: 1-8 luglio 2024

Luogo: Luvinate

Organizzazione: Comunità Pastorale Sant’Eusebio

Per ulteriori dettagli e informazioni, si invita a contattare la Comunità Pastorale Sant’Eusebio o visitare il sito ufficiale.