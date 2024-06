Maltempo in serata, i fuochi d’artificio di Luino slittano a domenica

Slittano a domenica, per maltempo i fuochi d’artificio in programma per questa sera a Luino. Lo spettacolo pirotecnico si terrà dopo il palio del 30 giugno. Rinviato per maltempo anche il concerto “Beatles contro Rolling Stones”.

Domenica 30 giugno il programma resta confermato con la 33^ Coppa dei Tre Laghi – Varese Campo dei Fiori e il Palio Remiero.

La giornata vedrà il grande ritorno del Palio Remiero Città di Luino, la spettacolare sfida tra i vogatori dei rioni cittadini nelle acque antistanti il Parcolago. L’evento è anticipato nella mattinata dalla 33^ Coppa dei Tre Laghi. E poi musica… Con concerto live e stand gastronomici per un perfetto mix di sport e intrattenimento.