Marco Bortolussi riconfermato sindaco: “Cresce il sostegno al nostro gruppo”

Marco Bortolussi è stato riconfermato sindaco di Crosio Della Valle. 308 voti alla lista “Insieme per Crosio”, più di quelli ottenuti nell’ultima tornata elettorale, quella del 2019.

È soddisfatto il sindaco riconfermato: “Lo sono e per molte ragioni: primo per l’affluenza alle urne, quasi il 61 per cento, poi perché i cittadini hanno espresso molte preferenze, significa che hanno votato consapevoli della scelta che stavano facendo. Abbiamo avuto anche voti di italiani residenti all’estero, davvero un bel segnale. Sono consapevole del fatto che la massima espressione di democrazia sia avere un’opposizione in consiglio comunale ma visto che così non è posso garantire che lavoreremo compatti per tutti i cittadini”.

“Il nostro gruppo è forte e coeso – continua Bortolussi – ci conosciamo da tempo e c’è sintonia. Questo ci garantirà di lavorare bene. Stasera si festeggia, da domani si riparte”.

I risultati delle elezioni