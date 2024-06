Martedì 25 giugno il primo Consiglio comunale con il sindaco Emanuele Poretti

Un invito ai gornatesi ad uscire di casa e partecipare al primo Consiglio comunale: il sindaco Emanuele Poretti è pronto ad avviare la sua Amministrazione con il primo evento ufficiale aperto alla cittadinanza.

Martedì 25 giugno è infatti previsto il primo Consiglio comunale, con il seguente Ordine del giorno:

«I primi giorni sono stati dedicati all’incontro e alla conoscenza degli impiegati, degli uffici tecnici, di tutta la realtà comunale – racconta il neo sindaco Emanuele Poretti – oltre a loro, ho avuto modo di incontrare anche tanti cittadini, iniziando a raccogliere le loro prime osservazioni». Oltre a questi momenti di confronto, Poretti ha presenziato anche alle primi celebrazioni ufficiali come Primo cittadino, in occasione del Palio.

Il prossimo appuntamento sarà dunque questa sera, quando alle 18.30 per Gornate si darà avvio al primo Consiglio comunale. Sui banchi dell’opposizione, Claudio Montanari e i suoi saranno pronti a “impegnarsi” per la comunità, ascoltando attenti quanto verrà legiferato, – come più volte evidenziato dal capogruppo di Gornate Civica.