Matteo Capriolo accusa: “Il Governo punisce i comuni più virtuosi, come Varese”

Il consigliere comunale PD Matteo Capriolo ha criticato aspramente il Governo per i recenti tagli alla spesa corrente che colpiranno anche il Comune di Varese. In una dichiarazione, Capriolo ha spiegato l’impatto di questi tagli e le loro conseguenze per i cittadini e i servizi comunali.

«Questo Governo torna a mettere le mani nelle tasche degli italiani. Lo fa con 600 mila euro di tagli alla spesa corrente del nostro Comune, inseriti nell’ultimo decreto, che verranno applicati in modo maggiore agli enti locali virtuosi che hanno ottenuto maggiori finanziamenti dal PNRR – ha dichiarato Capriolo – Si tratta, quindi, di tutti quei Comuni che si sono distinti per aver portato sul loro territorio un maggior numero di risorse europee per realizzare scuole, mense, spazi per giovani, acquistare bus elettrici, migliorare l’efficienza energetica degli edifici, costruire impianti sportivi e tutte quelle opere per far crescere le città».

Le sue parole mettono in luce due gravi problematiche causate dai tagli governativi. «La prima è che il Governo torna a mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Perché la spesa corrente dei Comuni vuol dire servizi, educatori negli asili, vuol dire poter mantenere contenute tariffe come quelle ad esempio delle mense. Tutte spese che i Comuni affrontano con grande fatica, in particolare dopo gli ultimi anni difficili post pandemia.”

La seconda questione, definita da Capriolo come paradossale, riguarda la penalizzazione dei Comuni più virtuosi. «La seconda notizia grave, e anche paradossale, è che il Governo intende punire – perché questa modalità sembra proprio una punizione – tutti quei Comuni virtuosi che sono riusciti ad ottenere maggiori risorse dal PNRR. Insomma, una pessima gestione di questo Governo che aumenta tutto, taglia le risorse agli enti locali destinate ai servizi per le famiglie e i cittadini, e punisce i Comuni più virtuosi».