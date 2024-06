Mattia Bellucci, primo passo verso Wimbledon

Hanno preso il via oggi – lunedì 24 – i tornei di qualificazione al tabellone principale di Wimbledon, il terzo grande slam della stagione tennistica in programma a Londra dall‘1 al 14 luglio.

In lizza, come previsto, anche il nostro Mattia Bellucci che ha vinto il primo dei tre incontri necessari per accedere al main draw. Bel colpo quello messo a segno dal 23enne di Castellanza, attuale numero 150 al mondo, che ha superato al tiebreak del terzo set il coetaneo croato Duje Ajdukovic, numero 137 e accreditato della testa di serie numero 31.

Bellucci ha vinto in rimonta con il punteggio di 5-7, 7-5, 7-6, reagendo in una situazione complicata: nel secondo set infatti il varesotto si è trovato sotto per 4-1 ma è risalito in modo prepotente pareggiando i conti e rimandando il verdetto al terzo parziale. Tie-break molto lungo, che Mattia ha chiuso sul 14-12 conquistando il passaggio del turno.

Il secondo match a Wimbledon si gioca già domani – martedì – dopo mezzogiorno: Bellucci affronterà lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles che ha vinto il primo incontro con l’australiano Sweeney per 7-5, 6-1. Il 27enne di Valencia è attualmente il numero 193 del ranking ma in passato è salito addirittura al numero 37, poco più di un anno fa. Insomma, non si tratta certo di un ostacolo semplice, ma per provare a scendere in campo a Wimbledon bisogna senza dubbio superare avversari di alto profilo.