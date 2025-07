Jannik Sinner ha vinto per la prima volta in carriera il torneo di Wimbledon. Il tennista italiano, attuale numero uno del mondo, ha conquistato il titolo sull’erba londinese superando in finale Carlos Alcaraz in quattro set: 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. Il match è durato tre ore e quattro minuti.

Si tratta del quarto titolo Slam per Sinner, che aggiunge Wimbledon ai successi già ottenuti in carriera e consolida la sua leadership nella classifica ATP. La vittoria ha un peso particolare: Alcaraz era il campione in carica da due edizioni e lo aveva battuto nella finale del Roland Garros poche settimane fa.

Questa volta l’esito è stato diverso. Sinner ha saputo gestire con lucidità i momenti chiave dell’incontro, rimontando dopo aver perso il primo set e imponendo il proprio gioco nei successivi tre parziali. Con questo risultato, l’azzurro entra nella storia del tennis – è il primo italiano a vincere la prestigiosa coppa – e rafforza ulteriormente la sua posizione al vertice del tennis mondiale.

IL DESIGNER INTERNAZIONALE VARESINO MAURO PORCINI TRA IL PUBBLICO: “UNA GIORNATA MAGICA”

Tra il pubblico c’era anche Mauro Porcini, designer di fama internazionale originario di Varese e attualmente Chief Design Officer di Samsung, e perciò abitante a Seul: insomma, un “expat” varesino di altissimo livello, visto che in Corea vive da poco, e ha già vissuto Molti anni a New Jork come Chief Design Officer di Pepsi . Porcini ha assistito alla finale dal Centre Court e ha condiviso sui suoi social alcuni scatti dell’evento: “una giornata magica”, l’ha definita Porcini, con parole di entusiasmo per la vittoria di Sinner e di apprezzamento per l’ospitalità ricevuta da Lavazza, sponsor del giocatore e presente al torneo.

Le immagini che accompagnano questo articolo sono tratte dal suo personale reportage di una giornata indimenticabile per tutti gli italiani.