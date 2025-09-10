Varese News

Londra apre le porte a Giovanni Femia: l’artista varesotto alla Brick Lane Gallery

Dal 23 settembre al 6 ottobre 2025, l’artista esporrà alla storica galleria di Londra, insieme ad altri talenti internazionali.

generica

Giovanni Femia, artista di 43 anni originario del varesotto, continua a consolidare il suo percorso nell’arte contemporanea internazionale. Dopo le mostre milanesi di inizio anno, Femia si prepara a un nuovo importante appuntamento: dal 23 settembre al 6 ottobre 2025, esporrà alla Brick Lane Gallery di Londra, una galleria nota per la sua attenzione verso artisti emergenti e consolidati provenienti da tutto il mondo.

La mostra collettiva “Art in Mind” vedrà la partecipazione di artisti internazionali e comprenderà pittura, fotografia, disegno, tecniche miste e scultura. Femia presenterà alcune delle sue opere realizzate con la tecnica del pastello a cera su carta, un segno distintivo del suo stile.

Le opere di Femia sono già in quotazione dal 2012 e l’artista ha collaborato con critici e curatori di rilievo, partecipando a numerose mostre internazionali, tra cui quelle di Pechino, New York, Miami e Parigi.

Pubblicato il 10 Settembre 2025
